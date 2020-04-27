У питавшейся одуванчиками бабы Тони из Уфы снова возникли проблемы

Бабе Тоне из Максимовки под Уфой снова понадобилась помощь. Об этом сообщают волонтеры, которые следят за судьбой знаменитой городской пожилой женщины.

Сообщается, что в этот раз у нее сломался топливный котел, теперь баба Тоня живет в жутком холоде, для безопасности пришлось также перекрыть и газ. По информации волонтеров, сейчас в доме у женщины планируют поменять трубы и сам котел. Помогать в этом будет и внучка.