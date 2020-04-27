У питавшейся одуванчиками бабы Тони из Уфы снова возникли проблемы
27 апреля, 11:47ОбществоАлия ФатхиеваФото: Инстаграмм
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Волонтеры снова взялись решать проблемы знаменитой старушки.
Бабе Тоне из Максимовки под Уфой снова понадобилась помощь. Об этом сообщают волонтеры, которые следят за судьбой знаменитой городской пожилой женщины.
Сообщается, что в этот раз у нее сломался топливный котел, теперь баба Тоня живет в жутком холоде, для безопасности пришлось также перекрыть и газ. По информации волонтеров, сейчас в доме у женщины планируют поменять трубы и сам котел. Помогать в этом будет и внучка.
Напомним, старушка стала известной, после того, как ее заметили неравнодушные, когда он от голода ела одуванчики. На беду пожилой женщины откликнулись множество людей. Судя по последним сообщениям в соцсетях и СМИ, самой актуальной проблемой для бабы Тони на сегодняшний день является одиночество.
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