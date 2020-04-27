Сбербанк прогнозирует серьезный спад в автопроме России

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил о том, что материальное обеспечение отечественного автопрома в мае может попасть в кризис, отрасль будет нуждаться в субсидиях на компенсацию фиксированных расходов, а также программах льготного автокредитования для спросовой стабилизации.
Newsnn.ru. пишет, что, со слов Попова, автопром представляет собой отрасль с одним из самых высоких мультипликативных эффектов для экономики страны. Она обеспечивает во внутриотраслевом и смежном производстве занятость свыше трех миллионов человек. При этом отрасль в существенной мере зависит от покупательной способности населения, что свидетельствует о необходимости государственной поддержки. В настоящее время ключевые автоконцерны запустили производства с нагрузкой, не превышающей 30-50%.
В соответствии с оценками Сбербанка необходима загрузка заказами всей производственной цепочки: размещение опережающих закупок со стороны госорганов, субсидии на компенсацию фиксированных расходов: ФОТ, налоги.
Попов считает, что еще одной существенной проблемой является работа сбытовой сети автоотрасли.
Он отметил, что в ряде регионов и в Москве автодилеры не работают. В соответствии с этим одна из мер - возобновление работы автодилеров. Кроме того, нужны программы стимулирования потребительского спроса.