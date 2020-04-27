Сбербанк прогнозирует серьезный спад в автопроме России

Newsnn.ru. пишет, что, со слов Попова, автопром представляет собой отрасль с одним из самых высоких мультипликативных эффектов для экономики страны. Она обеспечивает во внутриотраслевом и смежном производстве занятость свыше трех миллионов человек. При этом отрасль в существенной мере зависит от покупательной способности населения, что свидетельствует о необходимости государственной поддержки. В настоящее время ключевые автоконцерны запустили производства с нагрузкой, не превышающей 30-50%.