Рост числа зараженных COVID-19 в Северной Осетии связали с митингом во Владикавказе
Число заболевших COVID-19 в Северной Осетии в течение двадцати четырех часов увеличилось на 148 человек, общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом в республике возросло до 549.
"Интерфакс" пишет, что, со слов замглавы республиканского Роспотребнадзора Заремы Каболовой, число зараженных может обуславливаться несоблюдением жителями республики рекомендаций врачей, нарушением режима самоизоляции. Кроме того, это может быть связано и с посещением массовых мероприятий.
Согласно ведомственной информации, прирост зараженных увеличился с тринадцати процентов до тридцати семи процентов. В общем в Северной Осетии шестьдесят человек выздоровели, двое умерли.
Двадцатого апреля на площади Штыба во Владикавказе состоялся несанкционированный протест против режима самоизоляции. Люди выступали против ограничений и задержания оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, ранее протестовавшего против ограничительных мер. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров призвал участников акции к конструктивному диалогу и позднее встретился с инициативной группой.
Примерно пятьдесят участников по решению суда уже получили наказание в виде административных арестов до пятнадцати суток за участие в несанкционированной акции. В несогласованном митинге участвовали примерно две тысячи человек. По вине неустановленных участников митинга тринадцать сотрудников полиции и Росгвардии были травмированы.
Отмечается, что Чельдиева арестовали на два месяца по решению владикавказского суда.