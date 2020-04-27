Россия установила новый “антирекорд” по заражениям COVID-19
В России побит новый “коронавирусный” антирекорд. За последние сутки было зарегистрировано более шести тысяч заболеваний. При этом, большинство из них проходит бессимптомно.
Так, как сообщает infox.ru, за последние 24 часа было зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 6361 случай. Всего число заболевших достигло почти 81 тысячу, погибли 747 человек. Больше всего заболевших по прежнему остается в Москве и Подмосковье. Так, в столице за последние сутки коронавирус диагностировали у 2971 пациентов, в Московской области - 576 случаев. При этом почти у половины пациентов нет проявления вируса.
Всего в мире число заразившихся коронавирусом перешло отметку в три миллиона человек. Погибли более 200 тысяч пациентов. Лидером антирейтинга по прежнему остается США - здесь количество инфицированных почти достигло миллиона человек; погибли 55 тысяч. Специалисты дают неутешительные прогнозы для Америки. По мнению вирусологов, счет погибших может перейти на сотни тысяч человек. При этом наибольший процент смертности от COVID-19 регистрируется в Бельгии - более 15%.
Вместе с этим специалисты выявили новые последствия для организма после перенесенного коронавируса. Так, по оценкам экспертов, поврежденные легкие после коронавируса придется восстанавливать почти 15 лет. Ученые британского Факультета медицины интенсивной терапии (FICM) установили, что у большинства заразившихся коронавирусом развивается острый респираторный дистресс-синдром - сильное воспаление легких, из-за которого жизненно-важные органы не получают необходимое количество кислорода.