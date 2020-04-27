Россия установила новый “антирекорд” по заражениям COVID-19

Так, как сообщает infox.ru, за последние 24 часа было зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом - 6361 случай. Всего число заболевших достигло почти 81 тысячу, погибли 747 человек. Больше всего заболевших по прежнему остается в Москве и Подмосковье. Так, в столице за последние сутки коронавирус диагностировали у 2971 пациентов, в Московской области - 576 случаев. При этом почти у половины пациентов нет проявления вируса.

Всего в мире число заразившихся коронавирусом перешло отметку в три миллиона человек. Погибли более 200 тысяч пациентов. Лидером антирейтинга по прежнему остается США - здесь количество инфицированных почти достигло миллиона человек; погибли 55 тысяч. Специалисты дают неутешительные прогнозы для Америки. По мнению вирусологов, счет погибших может перейти на сотни тысяч человек. При этом наибольший процент смертности от COVID-19 регистрируется в Бельгии - более 15%.