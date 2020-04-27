России досталось четвертое место в рейтинге расходов на оборону
27 апреля, 17:36ОбществоФото: kremlin.ru
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Россия вошла в топ-5 государств мира, которые расходуют большие объемы средств на оборону.
За год траты страны выросли на 4,5%, до 65,1 миллиарда долларов, благодаря чему удалось занять 4-ю позицию. Эти данные приводятся в материалах Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
Как сообщает ФедералПресс, лидерами рейтинга стали Америка (732 миллиарда долларов), КНР (261 миллиард) и Индия (чуть более 71 миллиарда). Замыкает топ-5 Саудовская Аравия, которая ранее занимала 3-ю строку, но государство урезало военные расходы на 16% - почти до 62-х миллиардов долларов.
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