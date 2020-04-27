России досталось четвертое место в рейтинге расходов на оборону

За год траты страны выросли на 4,5%, до 65,1 миллиарда долларов, благодаря чему удалось занять 4-ю позицию. Эти данные приводятся в материалах Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Как сообщает ФедералПресс, лидерами рейтинга стали Америка (732 миллиарда долларов), КНР (261 миллиард) и Индия (чуть более 71 миллиарда). Замыкает топ-5 Саудовская Аравия, которая ранее занимала 3-ю строку, но государство урезало военные расходы на 16% - почти до 62-х миллиардов долларов.