Регина Тодоренко осудила жертв домашнего насилия

«Женщинам следует подготовиться к браку, от этого зависит, будут их избивать или нет. Мужчинам не дают проявлять эмоции, по этой причине они избивают женщин, а вы что хотели? Если вас бьют, значит вы не смогли создать комфорт для мужчины, задумайтесь над этим. Как решить проблему домашнего насилия, мне не известно», — цитирует Тодоренко Newia.