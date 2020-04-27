Регина Тодоренко осудила жертв домашнего насилия

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Редактор русского Glamour Иляна Эрднеева в соцсети провела беседу с известной телеведущей и блогером Региной Тодоренко. Поводом к интервью стало ранее высказанный комментарий Регины о проблемах домашнего насилия.
«Женщинам следует подготовиться к браку, от этого зависит, будут их избивать или нет. Мужчинам не дают проявлять эмоции, по этой причине они избивают женщин, а вы что хотели? Если вас бьют, значит вы не смогли создать комфорт для мужчины, задумайтесь над этим. Как решить проблему домашнего насилия, мне не известно», — цитирует Тодоренко Newia.
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