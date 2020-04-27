«Работали, стиснув зубы»: преемник Сыртлановой написал о ситуации в РКБ в Уфе

Накануне, 26 апреля, вечером, в Фейсбуке появилось обращение Евгения Кустова, который, как минимум, на полмесяца стал преемником главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой, пока она находится на самоизоляции по окончании карантина. Напомним, Евгений Кустов ранее возглавлял Белорецкую ЦРБ и был переведен в Уфу в середине апреля на должность заместителя главного врача РКБ.

По словам Евгения Кустова, до 22 апреля в РКБ шла перестройка инфраструктуры девятиэтажного корпуса под инфекционный госпиталь. Спали по несколько часов в сутки, поэтому до соцсетей не доходили руки. Написать теперь Евгений Кустов решил, потому что «слишком много вранья» и «слишком много желающих всадить нож в спину».

Евгений Кустов поблагодарил тех, кто остался работать в РКБ и принял удар на себя, и пожелал им отдохнуть и набираться сил после пережитого. На смену им пришли медработники со всей республики.

По данным на 26 апреля, в РКБ находились 138 пациентов, 28 из них – сотрудники клиники, остальные – пациенты, трое в реанимации. ИВЛ в данный момент не требуется никому.

Евгений Кустов заверил, что персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты, больница зонирована, введен особый порядок транспортировки пациентов, предприняты другие усилия для обеспечения безопасности пациентов и персонала, так что неприятных неожиданностей больше быть не должно.

Отдельный привет доктор Кустов передал белоречанке, попросивСохранитьшей его сообщить о состоянии мамы, госпитализированной в РКБ. Женщину сняли с ИВЛ с 24 апреля. Ее состояние тяжелое, но стабильное.