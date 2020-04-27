Песков назвал сроки выхода России на плато по COVID-19

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, страна должна выйти на плато по заболеваемости COVID-19 к середине мая.
Он сказал об этом в ходе интервью 27 апреля, сообщает газета «Известия».
Песков отметил, что динамика заболеваемости в России сопоставима с динамикой в Испании, в Италии. Острая фаза в этих странах продолжалась около полутора месяцев. Следовательно, Россия может выйти на плато приблизительно к середине мая. А уже в июне должно стать легче, добавил он.
Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что после завершения пандемии россиянам придется много работать, чтобы сделать последствия кризиса минимальными. При этом государство будет оказывать помощь гражданам, отметил Песков.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей