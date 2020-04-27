Песков назвал сроки выхода России на плато по COVID-19

Он сказал об этом в ходе интервью 27 апреля, сообщает газета «Известия» .

Песков отметил, что динамика заболеваемости в России сопоставима с динамикой в Испании, в Италии. Острая фаза в этих странах продолжалась около полутора месяцев. Следовательно, Россия может выйти на плато приблизительно к середине мая. А уже в июне должно стать легче, добавил он.