Глава Башкирии сделал внушение мэру Стерлитамака за антивирусную вечеринку молодежи
Радий Хабиров потребовал, чтобы все главы муниципалитетов внимательнее следили за тем, что происходит на их территории.
Сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров выразил крайнее недовольство нарушением, выявленным в минувший уик-энд в Стерлитамаке.
Напомним, там был обнаружен действующий ночной клуб, в котором проводилась антивирусная вечеринка с участием почти ста человек. При этом маски и перчатки там носили чисто формальный характер. Персонал клуба заявил, что ничего не нарушает, поскольку, по их мнению, сидеть дома в самоизоляции должны только больные люди.
Радий Хабиров обратился ко всем главам муниципалитетов с требованием взят на особый контроль работу подобных учреждений на их территорий. Он не исклюает, что работающие таким «подпольным» способом развлекательные заведения в Башкирии еще могут быть.
Уточним, по последним данным, число заболевших коронавирусом в Башкирии сейчас составляет 570 человек.