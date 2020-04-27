Глава Башкирии сделал внушение мэру Стерлитамака за антивирусную вечеринку молодежи

Сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров выразил крайнее недовольство нарушением, выявленным в минувший уик-энд в Стерлитамаке.

Напомним, там был обнаружен действующий ночной клуб, в котором проводилась антивирусная вечеринка с участием почти ста человек. При этом маски и перчатки там носили чисто формальный характер. Персонал клуба заявил, что ничего не нарушает, поскольку, по их мнению, сидеть дома в самоизоляции должны только больные люди.

Радий Хабиров обратился ко всем главам муниципалитетов с требованием взят на особый контроль работу подобных учреждений на их территорий. Он не исклюает, что работающие таким «подпольным» способом развлекательные заведения в Башкирии еще могут быть.