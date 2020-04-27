Эксперты назвали регионы с самой высокой обеспокоенностью жителей по COVID-19

В опросе принимали участие 1508 россиян из всех регионов. Из них - 50,7% - женщины и 49,3% - мужчины, сообщает газета «Известия» 27 апреля.

Участникам исследования предлагалось оценить обеспокоенность ситуацией по шкале от 1 до 10. В результате выяснилось, что 85,5% опрошенных беспокоит пандемия коронавируса.

При этом самую большую обеспокоенность выразили жители Дальнего Востока. Там 11,9% опрошенных оценили страх на 10 баллов. Среди жителей ПВО таких оказалось 11%. По регионам рейтинг выглядит так: Забайкальский край (более 33%), Псковская область (около 20%), Оренбургская и Нижегородская области (почти по 15%).