Эксперты назвали регионы с самой высокой обеспокоенностью жителей по COVID-19
27 апреля, 19:08ОбществоФото: pixabay.com
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Согласно исследованию банка «Открытие» и компании «Росгосстрах Жизнь», самую сильную обеспокоенность из-за пандемии вируса COVID-19 испытывают жители Приволжского федерального округа (ПВО) и Дальнего Востока.
В опросе принимали участие 1508 россиян из всех регионов. Из них - 50,7% - женщины и 49,3% - мужчины, сообщает газета «Известия» 27 апреля.
Участникам исследования предлагалось оценить обеспокоенность ситуацией по шкале от 1 до 10. В результате выяснилось, что 85,5% опрошенных беспокоит пандемия коронавируса.
При этом самую большую обеспокоенность выразили жители Дальнего Востока. Там 11,9% опрошенных оценили страх на 10 баллов. Среди жителей ПВО таких оказалось 11%. По регионам рейтинг выглядит так: Забайкальский край (более 33%), Псковская область (около 20%), Оренбургская и Нижегородская области (почти по 15%).
Больше всего респондентов, оценивающих свой страх в 0 баллов, - в Санкт-Петербурге (33,3%).
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