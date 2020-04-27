Башкирия оказалась в лидерах по смертности от коронавируса

Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал «Раньше всех. Ну, почти» сообщает, что Башкирия оказалась на лидирующих позициях по показателю смертности в регионе.

На первом месте казалась Псковская область, где летальность составила 6,45 процента. Далее идут Иркутская (4,60 процента) и Волгоградская (2,94) области, а также Ингушетия (2,88) и Башкортостан (2,46). О том, как проводилось исследовании, информации нет.

Напомним, что ранее представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, председатель Совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов» сообщал, что показатель смертности по Башкирии составляет 3,53%, в РФ 3,1%. Более 90% погибших имели многочисленные другие диагнозы, не совместимые с жизнью.