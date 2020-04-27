Башкирия находится в лидерах по количеству проводимых тестов на коронавирус в ПФО

Как отметила главврач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак, в регионе проведено 55488 тестов, обследовано 51296 людей.

— По-прежнему обследуются как контактные, так и больные. Частные организации обследуют здоровых людей по их желанию на внебюджетной основе. Из частных медицинских организаций поступают в Центр гигиены и эпидемиологии параллельные тестирования — да, есть находки, есть подтверждения. Это значит, что частные организации у нас готовы, работают ровно в том режиме, что и государственные лаборатории, — сообщила Анна Казак.

— Постепенно с каждым днем у нас есть прибавление пациентов — это, в первую очередь, связано с увеличением числа и охвата обследуемых, — подчеркнул Максим Забелин. — По тем данным, которые нам приводит Минздрав России, мы — одни из лидеров по количеству тестов, выполняемых в Приволжском федеральном округе — у нас и хорошие объемы, и хорошая выявляемость, и хорошие показатели именно лабораторной службы.

— Нам удалось в очень ускоренном порядке увеличить мощности лабораторных подразделений и в течение месяца их в два раза увеличить, — добавила Анна Казак.