Защита нападавшего школьника в Стерлитамаке подростка обжаловала его арест

Напомним , ученика 9 класса, ранившего четверых человек и поджегшего класс 18 апреля, арестовали на 2 месяца. РИА Новости пишут, что защита апеллировала тем, что мальчик болен и ему необходимо лечение. До этого Артем находился в реанимации, как и пострадавшие от его рук, а после его перевели в общую палату местной больницы.

- Он сейчас содержится в СИЗО, где нет профильных врачей. У него целый букет заболеваний. Ему требуется сурдолог, окулист, невропатолог и другие специалисты в медицинской области. В СИЗО медиками и медикаментам и обеспечить не могут. Он чувствует себя очень плохо, нарушаются законные права человека в данном случае. Мы подали жалобу, то есть апелляцию на решение суда о мере пресечения в виде содержания под стражей 17-летнего подростка. Жалоба будет рассматриваться в субботу в Верховном суде Башкирии, - заявил Чирков.