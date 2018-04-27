В Башкирию придут первые грозы года

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Синоптики вновь прогнозируют ухудшение погодных условий.
Согласно сводке Башгидромета, в южных районах республики прогнозируют сильные дожди. В субботу обещают ливни, усиление ветра.
27 апреля температура воздуха днем составит +11...+16 градусов, 28 апреля поднимется до +13...+18, по югу до 23 градусов по Цельсию. 29 апреля в Башкирии будет +9...+14, в юго-восточных районах до +18 градусов.
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