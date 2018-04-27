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В Башкирии заметили журавлей, которые почти не боятся людей
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Башкирии заметили журавлей, которые почти не боятся людей

Сегодня, 09:46ОбществоТатьяна МайороваФото: пресс-служба минэкологии РБ
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