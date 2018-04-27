Росздравнадзор рекомендует россиянам проверять лицензию у салонов красоты

Сотрудники ведомства рекомендуют россиянам перед посещением подобных заведений требовать у его владельцев лицензию на проведение медицинских процедур. Об этом пишет портал rns.online.

Число пострадавших от некачественных медицинских услуг из года в год становится все больше. Росздравнадзор получает множество жалоб от населения на некачественно оказанные инъекционные косметологические услуги. Чаще всего у клиентов косметических салонов возникают гнойные абсцессы и язвы. Жертвы непрофессиональных косметологов страдают от аллергических реакций. У них образуются серьезные дефекты кожных покровов, а также развиваются различные другие недуги.

В Росздравнадзоре советуют гражданам перед заключением договора на оказание медицинских услуг проверять у исполнителя наличие лицензии на проведение нужных процедур по адресу их оказания. Предоставление косметологических услуг на дому, а не в специальном учреждении, может быть опасным, сообщил глава территориального органа Росздравнадзора по Москве и Подмосковью Андрей Плутницкий.

Чиновник добавил, что у врача-косметолога должен быть диплом о профессиональной подготовке или переподготовке по специальностям дерматовенерология и косметология. Сведения об образовании медика выкладываются в открытый доступ на сайте организации, предоставляющей косметологические услуги.

Напомним, последний громкий случай гибели пациентки из-за некачественного оказания косметологических услуг произошел 25 апреля. 29-летняя женщина скончалась после проведения пластической операции в одном из частных медицинских учреждений.