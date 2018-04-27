Пейзаж, да не наш: во время презентации турбренда Башкирии произошел конфуз

Триумфальная презентация нового туристического бренда, которая прошла вчера, 26 апреля, оказалась немного омрачена неприятным конфузом, о котором в соцсетях сообщил внимательный общественник Азамат Галин.

-Продвигатели туризма, держите оригинал - Усьвинские Столбы, Пермский край, - заявил он в Facebook и вызвал довольно активное обсуждение казуса.

Как сообщила в эфире радио «Эха Москвы в Уфе» журналист Дарья Кучеренко, она созвонилась утром с автором логотипа - арт-директором компании Paradox box Ильшатом Байбуриным, который был удивлен сообщением о недоразумении с фотографией и пояснил, что данная презентация все-таки проводилась для узкого круга людей, а для более массового представления бренда фоновая фотография будет заменена. Позднее Ильшат Байбурин уже перестал брать трубку.

Между тем, инцидент с фотографией по большому счету не испортил общего приятного впечатления от нового туристического бренда. Он, безусловно, полюбился интернет-аудитории и уже стал обрастать фотожабами. Пользователи соцсетей стали примерять к нему свои имена, фамилии и названия фирм.

Напомним, на презентации побывал глава Башкирии Рустэм Хамитов, который в итоге заявил, что ему новый бренд понравился.

- Не нужны оказались медведи, птицы, кони. Все, оказалось, можно было зашифровать таким простым способом. Мы должны ориентироваться на нашу молодёжь, тех, кто будет вести нашу республику вперед. Я уверен, они этот знак понимают правильно, - отметил Рустэм Хамитов.

Свое мнение об истории с новым туристическим брендом высказал политолог Алексей Трегубов:

- В целом можно сказать «большое спасибо» создателям «Терры» за то, что положен конец многолетним пустопорожним спорам о так называемом «бренде» Башкортостана. Бренд (больше для наружного применения, чем внутреннего употребления) есть, наполовину он состоит из модной фуксии, но распадается на пиксели как мышление башкортостанца.

Картинка в качестве компромисса некоторым образом успокоила креативные массы Башкирии и даже ввергла в оцепенение реваншистов «суверенитета» Башкортостана, которые не накинулись на слово Bashkiria как на «неконституционное».