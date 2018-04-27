Пейзаж, да не наш: во время презентации турбренда Башкирии произошел конфуз
Новый туристический бренд региона оказался представлен на фотографиях достопримечательностей Пермского края.
Триумфальная презентация нового туристического бренда, которая прошла вчера, 26 апреля, оказалась немного омрачена неприятным конфузом, о котором в соцсетях сообщил внимательный общественник Азамат Галин.
-Продвигатели туризма, держите оригинал - Усьвинские Столбы, Пермский край, - заявил он в Facebook и вызвал довольно активное обсуждение казуса.
Как сообщила в эфире радио «Эха Москвы в Уфе» журналист Дарья Кучеренко, она созвонилась утром с автором логотипа - арт-директором компании Paradox box Ильшатом Байбуриным, который был удивлен сообщением о недоразумении с фотографией и пояснил, что данная презентация все-таки проводилась для узкого круга людей, а для более массового представления бренда фоновая фотография будет заменена. Позднее Ильшат Байбурин уже перестал брать трубку.
Между тем, инцидент с фотографией по большому счету не испортил общего приятного впечатления от нового туристического бренда. Он, безусловно, полюбился интернет-аудитории и уже стал обрастать фотожабами. Пользователи соцсетей стали примерять к нему свои имена, фамилии и названия фирм.
Напомним, на презентации побывал глава Башкирии Рустэм Хамитов, который в итоге заявил, что ему новый бренд понравился.
- Не нужны оказались медведи, птицы, кони. Все, оказалось, можно было зашифровать таким простым способом. Мы должны ориентироваться на нашу молодёжь, тех, кто будет вести нашу республику вперед. Я уверен, они этот знак понимают правильно, - отметил Рустэм Хамитов.
Свое мнение об истории с новым туристическим брендом высказал политолог Алексей Трегубов:
- В целом можно сказать «большое спасибо» создателям «Терры» за то, что положен конец многолетним пустопорожним спорам о так называемом «бренде» Башкортостана. Бренд (больше для наружного применения, чем внутреннего употребления) есть, наполовину он состоит из модной фуксии, но распадается на пиксели как мышление башкортостанца.
Картинка в качестве компромисса некоторым образом успокоила креативные массы Башкирии и даже ввергла в оцепенение реваншистов «суверенитета» Башкортостана, которые не накинулись на слово Bashkiria как на «неконституционное».
- Отрадно, что накопленный заряд обидчивости и раздражительности как на громоотвод, ушел на стендапера Белого, а не на «Парадокс Бокс», - отметил политолог. - Узнаваемые очертания Иремеля, цветная лунная дорожка отражения на глади Агидели магическим образом начали процесс гражданского примирения в Башкортостане, хотя до его завершения далековато: регион вступает в полосу штормовых перемен с открытым финалом. Завершение дискуссии по «бренду», который должен заменить идеологию региона, совпало с концом очередного этапа развития, сейчас время в субъекте Федерации побежит быстрее.