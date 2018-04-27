Компании «ВДНХ-Уфа» придется поменять название по решению суда

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа» , компании «Экспо-плаза» по всей вероятности придется поменять свою концепцию и отказаться от известной аббревиатуры, одноименного сайта и любой рекламной продукции с брендом ВДНХ.

Суд признал, что исключительными правами на товарный знак ВДНХ владеет московское АО «Выставка достижений народного хозяйства», которое принадлежит Департаменту городского имущества Москвы. Спор, который шел больше года, выиграла московская компания со второй попытки. Однако юристы «Экспо плазы» намерены обжаловать решение суда. Ведутся переговоры о мировом соглашении, ведь в Уфе выставочный комплекс исторически носит это название.