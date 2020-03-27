Жизнь продолжается: в Башкирии после зимней спячки проснулись медведи
Сотрудники национального парка обнаружили следы животных.
Сегодня, 27 марта, на территории республиканского заповедника впервые после долгой зимы обнаружили следы медведей. А это значит, что они уже проснулись после зимней спячки. По следам заметно, что медведь дошел до реки, повалялся на проталине и погрелся под весенними лучами.
— Обычно медведи выходят из берлог у нас раньше, - говорит директор нацпарка «Башкирия» Владимир Кузнецов. - В этом году зима снежная, затяжная, поэтому и косолапые поспали подольше. В лесу слышали их ворчание, увидеть, к сожалению, не получилось.
Он также отметил, что до наступления лета косолапые питаются корешками, трухой пней, почками на деревьях. Первые 10-15 дней после спячки они не слишком активны, гуляют около берлог. Если холода снова вернутся, они могут снова залечь в своих берлогах на пару дней.