Жизнь продолжается: в Башкирии после зимней спячки проснулись медведи

Сегодня, 27 марта, на территории республиканского заповедника впервые после долгой зимы обнаружили следы медведей. А это значит, что они уже проснулись после зимней спячки. По следам заметно, что медведь дошел до реки, повалялся на проталине и погрелся под весенними лучами.

— Обычно медведи выходят из берлог у нас раньше, - говорит директор нацпарка «Башкирия» Владимир Кузнецов. - В этом году зима снежная, затяжная, поэтому и косолапые поспали подольше. В лесу слышали их ворчание, увидеть, к сожалению, не получилось.