Житель Башкирии пообещал пенсионерам в канун карантина подарить велотренажеры

Предприниматель о своем решении рассказал на своей странице в Facebook. Адиль Юлдашев решил помочь тем, кому тяжелее в этой ситуации, чтобы пожилые люди смогли заниматься спортом даже на карантине.

«Мы решили поддержать тех, кому сейчас еще тяжелее. У нас занимаются клиенты разного возраста, среди них есть пожилые люди от 65+, которым государственными указами рекомендовано ограничить передвижение вне дома», – написал владелец фитнес-центров.

По мнению Юлдашева, людям тяжело сидеть на карантине не только физически, но и эмоционально. Тренажеры получат пожилые люди, у которых есть действующая карта в этом фитнес-центре. Таких клиентов, отметил он, 12 человек.