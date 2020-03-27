«Вплоть до противочумных костюмов»: как в Башкирии врачи защищаются от коронавируса

— Им ежедневно выдается руководством лечебных учреждений средства индивидуальной защиты — маски, средства индивидуальной защиты, — подчеркнул Максим Забелин. — Те медицинские работники, которые оказывают помощь в инфеционной больнице и работают непосредственно с пациентами с установленной инфекцией, используют более усиленные средства защиты — вплоть до противочумных костюмов.

Добавим, что сегодня на брифинге в правительстве Башкирии министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что в текущий момент с подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 79 человек, из них 13 детей. Четверо пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, продолжают лечение в специальных медучреждениях.