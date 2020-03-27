В вузах Башкирии отменили дистанционное обучение и ввели каникулы из-за коронавируса

Накануне, 26 марта, стало известно, что ректоры всех вузов Башкирии издали приказы о временном приостановлении учебного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий. Таким образом студентами и преподавателям предоставлена возможность уйти на каникулы с 28 марта по 5 апреля текущего года.

Как стало известно Медиакорсети, основанием для таких приказов стал приказ главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.

Оперативным штабам образовательных организаций поручено позаботиться о предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции. Студентам рекомендовано оставаться дома и избегать людных мест.

Уточним, что согласно особому распоряжению, в общежитиях остались жить сироты и иностранные студенты, которым негде больше жить.