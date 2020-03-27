В Уфе спекулянты начали продавать медицинские маски втридорога

Сегодня, 27 марта, стало известно, что в людных местах в городе появились объявления с предложениями приобрести медицинские маски по цене от ста рублей за штуку.

Как сообщили в редакцию Медиакорсети читатели, такое объявление, в частности, было замечено на рынке «Звездный» в уфимском микрорайоне Сипайлово. Такие же предложения были замечены и в интернете.

При заказе от 10 штук предприимчивые торговцы готовы привезти маски бесплатно. Предлагаемая ими цена трое превышает цены, которые могут быть в аптеках.

Отреагировали ли как-то на подобные случаи правоохранительные органы, пока неизвестно.

Напомним, ранее маски стоили 4-10 рублей за штуку. Маски, которые начало недавно выпускать уфимское объединение «Агидель», также вырастут в цене с 70 рублей за три штуки до 100 и более рублей.

Между тем, сегодня же, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения Максим Забелин прояснил ситуацию с обеспечением медицинскими масками.

По его словам, в Уфу прибыл груз с 418 тысячами масок. Большая часть из них будут отправлены в медицинские учреждения, а также на предприятия и в организации, которые работают с большим количеством людей. Оставшаяся часть масок поступит в аптеки в продажу — это около двухсот тысяч масок. Продавать маски будут не более пяти штук в одни руки.