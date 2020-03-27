В Уфе начнут производить антисептики

Проект уже обсудили на совещании с главой Башкирии в формате «Инвестчас».
Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал проект компании «Торгпромупаковка», директор которой Руслан Фазуллин предложил организовать в республике производство антисептического спрея и геля на основе этилового спирта.
На сайте правительства региона сказано, что инвестор готов вложиться в производство порядка 30 млн рублей. Однако для начала производства нужно также содействие со стороны руководства республики по части получения разрешительных документов и субсидирования части затрат на закупку оборудования.
«Если вы готовы инвестировать в экономику Башкортостана и создавать нужное для жителей производство, добро пожаловать! Мы во всём вам поможем», – заявил Радий Хабиров.
Напомним, что сейчас в связи с угрозой распространения коронавируса начали выпуск многоразовых марлевых масок на предприятии "Агидель". Планируется, что маски реализуются в сети аптек "Башфармации", но пока купить их не удалось, так как маски очень сложно найти.