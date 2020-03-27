В Уфе начнут производить антисептики

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал проект компании «Торгпромупаковка», директор которой Руслан Фазуллин предложил организовать в республике производство антисептического спрея и геля на основе этилового спирта.

На сайте правительства региона сказано, что инвестор готов вложиться в производство порядка 30 млн рублей. Однако для начала производства нужно также содействие со стороны руководства республики по части получения разрешительных документов и субсидирования части затрат на закупку оборудования.

«Если вы готовы инвестировать в экономику Башкортостана и создавать нужное для жителей производство, добро пожаловать! Мы во всём вам поможем», – заявил Радий Хабиров.