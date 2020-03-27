В связи с коронавирусом в Башкирии поликлиники и больницы перейдут на новый режим

Министр здравоохранения в регионе Максим Забелин сообщил, что в медицинских учреждениях Башкирии в связи с угрозой распространения коронавируса произойдут изменения.

По его словам, в поликлинниках временно будут приостановлены плановые осмотры и диспансеризация.

«Все остальные атрибуты работы поликлинник остаются прежними. Это неотложный прием, это прием по тем или иным остростоящим вопросам, связанных с состоянием здоровья для жителей граждан», – подчеркнул Забелин.

Он также сообщил, что в настоящий момент льготные лекарственные препараты будут выписываться на три месяца, чтобы минимизировать вопросы обращения наших льготников.

Глава ведомства также отметил, что в больницах пока что не отменены плановые операции. Ограничены только лица, которые прибыли из-за рубежа. Однако и людям на самоизоляции с случае экстренной помощи медицинская помощь будет оказываться без ограничений.