В связи с коронавирусом в Башкирии поликлиники и больницы перейдут на новый режим
В медицинских учреждениях произойдут изменения в работе.
Министр здравоохранения в регионе Максим Забелин сообщил, что в медицинских учреждениях Башкирии в связи с угрозой распространения коронавируса произойдут изменения.
По его словам, в поликлинниках временно будут приостановлены плановые осмотры и диспансеризация.
«Все остальные атрибуты работы поликлинник остаются прежними. Это неотложный прием, это прием по тем или иным остростоящим вопросам, связанных с состоянием здоровья для жителей граждан», – подчеркнул Забелин.
Он также сообщил, что в настоящий момент льготные лекарственные препараты будут выписываться на три месяца, чтобы минимизировать вопросы обращения наших льготников.
Глава ведомства также отметил, что в больницах пока что не отменены плановые операции. Ограничены только лица, которые прибыли из-за рубежа. Однако и людям на самоизоляции с случае экстренной помощи медицинская помощь будет оказываться без ограничений.
Добавим, что сегодня на брифинге в правительстве Башкирии министр здравоохранения РБ Максим Забелин сообщил, что в текущий момент с подозрением на коронавирус в стационарах республики находятся 79 человек, из них 13 детей