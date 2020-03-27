В России из-за коронавируса принято решение перенести ЕГЭ

В пресс-службе министерства сообщили ТАСС, что в России ЕГЭ начнется с 8 июня. В настоящий момент переносятся и сроки основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов. Экзамен для них стартует с 9 июня.

В пресс-службе пояснили, что сейчас Рособрнадзор скорректирует расписание экзаменов и опубликует методические рекомендации. Произойдет это в ближайшие дни.