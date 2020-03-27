В России из-за коронавируса принято решение перенести ЕГЭ
27 марта, 17:44ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В Министерсте просвещения России приняли решение о новой дате сдачи единого госэкзамена.
В пресс-службе министерства сообщили ТАСС, что в России ЕГЭ начнется с 8 июня. В настоящий момент переносятся и сроки основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов. Экзамен для них стартует с 9 июня.
В пресс-службе пояснили, что сейчас Рособрнадзор скорректирует расписание экзаменов и опубликует методические рекомендации. Произойдет это в ближайшие дни.
Стало известно, что в университетах Башкирии также отменили дистанционное обучение. Теперь учащиеся также будут отдыхать на каникулах, как и школьники.
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