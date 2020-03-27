В День театра ВКонтакте покажет спектакли 12 театров онлайн

Пользователи смогут посмотреть прямые эфиры и записи спектаклей, а также эксклюзивные материалы о закулисье. Всё это появится в тематическом разделе видео «Смотрим дома» и в официальных сообществах участников акции — ими стали 12 театров.

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга ВКонтакте:

«В этом году театральный праздник отмечается в условиях, когда мероприятия переносятся в онлайн. Поэтому сейчас особенно важно доставить контент пользователю, чтобы каждый зритель смог увидеть спектакль любимой труппы и открыл для себя новые театральные коллективы. Для этого мы собрали интересную коллекцию постановок, предоставили технологичную платформу для прямых эфиров и доступ к широкой российской аудитории».

Некоторые записи трансляций останутся доступны в сообществах театров, участвующих в акции, — пользователи смогут пересмотреть их в любое время. Расписание спектаклей и ссылки на прямые эфиры опубликованы в сообществе медиапроекта «Фокус»: vk.com/@focus-den-teatra-onlain.

В День театра пользователи, не выходя из дома, смогут посмотреть:

«Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» — Московский театр «Современник»;

«Сны господина де Мольера…» — Московский государственный театр «Ленком»;

«Москва. Дословно» — Московский академический театр имени Вл. Маяковского;

«Гроза» — Театр имени Евгения Вахтангова;

«Дети Ванюшина» — Государственный академический Малый театр;

«Саша, вынеси мусор» — Центр имени Вс. Мейерхольда;

«Проза» — Электротеатр Станиславский;

«Lё Тартюф. Комедия» — Театр на Таганке;

«Кармен» — проект журнала «Театр»;

«Фаэтон» — Пермский театр оперы и балета;

«Анна Каренина» — Театр-фестиваль «Балтийский дом»;

Гала-концерт, посвящённый открытию Мариинского-2.

Спектакли будут транслироваться в тематической подборке «Смотрим дома», где публикуются эксклюзивные премьеры сериалов и шоу, стримы игр, а также прямые эфиры культурных мероприятий. Раздел регулярно обновляется — чтобы тем, кто сейчас много времени проводит дома, не приходилось скучать.