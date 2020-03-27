В Башкирии закроют дневные стационары в больницах

Сегодня, 27 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекции, министр здравоохранения РБ Максим Забелин проинформировал о том, что в больницах республики будут закрыты дневные стационары.

Данная мера объясняется необходимостью свести к минимуму контакты людей, которые могу быть переносчиками инфекции.

Помимо этого, по словам Максима Забелина, изменится график проведения плановых осмотров и диспансеризаций в стационарах. Они должны быть отсрочены. Плановые госпитализации в стационары также будут отложены.

Плановые операции пока не отменяются, но для тех, кто приехал на операцию из-за границы, операции будут проведены только после двухнедельной самоизоляции. В случае экстренных ситуаций эти ограничения, разумеется, не будут учитываться.