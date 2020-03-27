В Башкирии врачи готовы принять роды у женщины с коронавирусом

Сегодня, 27 марта, в ходе брифинга, посвященного противодействию распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, глава регионального минздрава Максим Забелин заявил, что квалификация врачей, работающих в Башкирии, и условия, созданные в республике для защиты от коронавируса позволяют даже принять роды у роженицы, инфицированной коронавирусом, если таковая вдруг появится.

Помимо подобных форс-мажоров, о которых пока можно рассуждать чисто гипотетически, известно, что деятельность медучреждений претерпела изменения из-за угрозы коронавируса.

Так, в больницах республики будут закрыты дневные стационары. Эта мера объясняется необходимостью свести к минимуму контакты людей.

Помимо этого, по словам Максима Забелина, из тех же соображений будут отсрочены плановые осмотры и диспансеризация в стационарах. Плановые госпитализации в стационары также будут отложены.

При это плановые операции пока не отменяются.Однако тем, кто приехал на операцию из-за границы, операции будут проведены только после двухнедельной самоизоляции. В случае экстренных ситуаций эти ограничения, разумеется, не будут учитываться.