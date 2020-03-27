В Башкирии к проведению анализов на коронавирус привлекут частные клиники

Сегодня, 27 марта, на брифинге минздрава Башкирии по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции сообщили, что с сегодняшнего дня к проведению анализов привлекут частные клиники, располагающие необходимыми мощностями. Такое решение принято в соответствии с распоряжением главного санитарного врача России.

Напомним, ранее такую работу вели восемь государственных лабораторий, но потребность в гораздо большем числе анализов явно превысила возможности.Благо частных компаний, предлагающих сделать медицинские анализы, в Башкирии, действительно, немало.

Как сообщила заместитель главного врача центра гигиены и эпидемиологии РБ Мария Скотарева, со специалистами частных лабораторий будет проведено обучение силами специалистов Башгосмедуниверситета. Такие занятия начнутся уже в понедельник.

Мария Скотарева так же рассказала, что силами гослабораторий сделано в целом уже 2899 исследований, 335 из них были проведено именно в местных лабораториях. Повторно было проведено 806 исследований для подтверждения либо опровержения диагноза «коронавирусная инфекция». У 472 человек из общего числа обследованных людей была диагностирована пневмония.

Напомним, по последним данным в Башкирии выявлены 4 случая заражения коронавирусом. 79 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, 13 из них - дети