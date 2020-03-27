Уфимке грозит штраф за то, что проспала визит комиссии по проверке самоизоляции

Сегодня, 27 марта, в редакцию Медиакорсети обратилась уфимка, которая находится в самоизоляции после возвращения из-за границы, где она находилась по семейным делам.

По словам собеседницы, сегодня днем она не успела сразу отреагировать на звонок домофона. Она тут же поняла, что это приходила, скорее всего, комиссия, которая проверяет людей на самоизоляции.

- Я сразу же позвонила на горячую линию с домашнего телефона и попросила, чтобы там отметили, что случилось недоразумение, и я на самом деле нахожусь дома. Сотрудник колл-центра посоветовал мне обратиться в полицию, а там вообще растерялись от моего вопроса. На вопрос, почему они так быстро прекращают звонить, мне ответили, что таких туристов много, поэтому времени ждать нет, - рассказала девушка корреспонденту Медиакорсети.

Позднее с ней связался сотрудник полиции и сделал устный выговор за то, что звонила в полицию, потому что теперь ему придется взять с нее письменное объяснение. В итоге пришлось отправить объяснительную по вацапу, поскольку с полицейскими нашей собеседнице лично общаться также нельзя. В объяснительной она написала, что добровольно самоизолировалась и режим не нарушает.

Судя по всему, такая ситуация еще ни разу не возникала, потому что найти ответ на вопрос, как поступать нашей героине, мы пока не смогли.

Члены оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Башкирии, с которыми мы связались, затруднились что-либо ответить и тоже стали звонит на горячую линию. Таким образом круг замкнулся.

Напомним, накануне глава региона Радий Хабиров сообщил, что наказание за нарушение режима самоизоляции, скорее всего, будет ужесточено в ближайшее время, Федеральные СМИ пишу, что штраф за такое деяние может в перспективе достигать 300 тысяч рублей.

При этом видеоблогер Гузель Шарафутдинова, более известная, как "татарка в Сочи", демонстративно нарушавшая режим самоизоляции после возвращения с отдыха из-за границы, была оштрафована всего на 500 рублей.

Известно, что в Башкирии уже точно будут наказаны за нарушение режима самоизоляции 37 человека.