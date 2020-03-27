Строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе может затянуться

Об этом стало известно в ходе встречи главных редакторов СМИ республики с главой Башкирии Радием Хабировым. По его словам, на строительство мечети власти региона уже направили более 100 млн рублей. Однако в условиях надвигающегося кризиса – в связи с нестабильным курсом доллара и удорожанием строительных материалов, строительство мечети вновь рискует серьезно затянуться.

Связано это также и с разногласиями участников проекта. При этом сложившийся конфликт – между ООО «Алтын Курай» и ДУМ РБ Радий Хабиров охарактеризовал как «бесконечная смора».

«Самый главный вопрос, конечно, это деньги. Там была бесконечная смора. Долго тянулся этот вопрос. Но мы им занимаемся и в непростых условиях пытаемся найти средства для того, чтобы ее достроить», - заявил Радий Хабиров.

Напомним, строительство мечети на проспекте Салавата Юлаева началось в 2000-х годах, с 2011 года основным спонсором строительства был благотворительный фонд «Урал», возглавляемый первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.

В 2016 году строительство было приостановлено из-за разногласий между благотворительным фондом и руководством Духовного управления мусульман республики, курировавшим стройку. Как следует из базы данных СПАРК, подрядчиком строительства была фирма «Алтын-курай», принадлежавшая трем лицам из руководства ДУМ РБ.

Ныне покойный глава ДУМ Башкирии Нурмухамет Нигматуллин из-за конфликта со строительством мечети даже покинул свою должность.

О возобновлении строительства мечети сообщалось в конце июля 2019-го года.