Строительство мечети «Ар-Рахим» в Уфе может затянуться
Продолжение строительства крупнейшей мечети республики и страны остается под вопросом в связи с непростой экономической ситуацией и разногласиями участников проекта.
Об этом стало известно в ходе встречи главных редакторов СМИ республики с главой Башкирии Радием Хабировым. По его словам, на строительство мечети власти региона уже направили более 100 млн рублей. Однако в условиях надвигающегося кризиса – в связи с нестабильным курсом доллара и удорожанием строительных материалов, строительство мечети вновь рискует серьезно затянуться.
Связано это также и с разногласиями участников проекта. При этом сложившийся конфликт – между ООО «Алтын Курай» и ДУМ РБ Радий Хабиров охарактеризовал как «бесконечная смора».
«Самый главный вопрос, конечно, это деньги. Там была бесконечная смора. Долго тянулся этот вопрос. Но мы им занимаемся и в непростых условиях пытаемся найти средства для того, чтобы ее достроить», - заявил Радий Хабиров.
Напомним, строительство мечети на проспекте Салавата Юлаева началось в 2000-х годах, с 2011 года основным спонсором строительства был благотворительный фонд «Урал», возглавляемый первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
В 2016 году строительство было приостановлено из-за разногласий между благотворительным фондом и руководством Духовного управления мусульман республики, курировавшим стройку. Как следует из базы данных СПАРК, подрядчиком строительства была фирма «Алтын-курай», принадлежавшая трем лицам из руководства ДУМ РБ.
Ныне покойный глава ДУМ Башкирии Нурмухамет Нигматуллин из-за конфликта со строительством мечети даже покинул свою должность.
О возобновлении строительства мечети сообщалось в конце июля 2019-го года.
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