Стало известно, когда в аптеках Башкирии появятся медицинские маски
27 марта, 17:00ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом сообщил глава минздрава РБ Максим Забелин.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 27 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения Максим Забелин прояснил ситуацию с обеспечением медицинскими масками.
По его словам, в Уфу прибыл груз с 418 тысячами масок. Большая часть из них будут отправлены в медицинские учреждения. Таково решение правительства. Во вторую очередь будут обеспечены масками органы власти, предприятия и организации, которые работают с большим количеством людей. Оставшаяся часть масок поступит в аптеки в продажу.
Напомним, по последним данным в Башкирии выявлены 4 случая заражения коронавирусом, еще 79 человек ждут результатов анализов, чтобы узнать, подтвердится ли у них подозрение заражения коронавирусом.
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