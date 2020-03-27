Стало известно, когда в аптеках Башкирии появятся медицинские маски

По его словам, в Уфу прибыл груз с 418 тысячами масок. Большая часть из них будут отправлены в медицинские учреждения. Таково решение правительства. Во вторую очередь будут обеспечены масками органы власти, предприятия и организации, которые работают с большим количеством людей. Оставшаяся часть масок поступит в аптеки в продажу.