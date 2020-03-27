«Россети» получили чистую прибыль свыше 135 миллиардов рублей
Группа компаний «Россети» по результатам минувшего года получила чистую прибыль, которая составляет сто тридцать пять миллиардов рублей. Такая динамика обусловлена ростом других доходов, возросших за год в три раза.
«Новые известия» пишут, что, согласно статистической информации, чистые активы холдинга составили порядка четырехсот восьмидесяти четырех миллиардов рублей. Отмечается, что на конец прошлого года активы преодолели порог уставного капитала на двести восемьдесят три миллиарда. Прибыль увеличилась на сорок пять процентов, составив тридцать девять миллиардов рублей. Валовая прибыль увеличилась на пятьдесят четыре процента до тридцати четырех миллиардов.
Со слов генерального директора компании Павла Ливинского, «Россети» продолжают показывать стабильность на протяжении трех последних лет. Он отметил, что совершенствование операционной эффективности, уменьшение издержек посредством цифровизации и увеличение прозрачности для акционеров являются приоритетными направлениями развития компании.
Вместе с тем он добавил, что принятая холдингом концепция способствует формированию ключевых задач, целей и путей их достижения, призывая электрокомплекс работать в интересах потребителей, акционеров и государства.
Отмечается, что компания «Россети» воплощает в жизнь концепцию «Цифровая трансформация 2030», в рамках которой энергетики применяют передовое российское оборудование и программное обеспечение. Цифровые технологии выведут на новый уровень операционную и инвестиционную эффективность электросетей.
В настоящее время «Россети» являются самым крупным мировым электрокомплексом. Численность персонала превышает две сотни тысяч человек. А имущественный комплекс ПАО «Россети» включает тридцать пять дочерних и зависимых обществ.