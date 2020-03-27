Под угрозой паводка находятся 3 тысячи жителей Уфы

Как сообщает Управление гражданской защиты Уфы, в зону возможного подтопления попадают территории Демского, Калининского, Кировского, Ленинского и Орджоникидзевского районов столицы. Это 50 улиц, где расположено 312 жилых домов, в которых проживает свыше 3 тысяч человек.

Напомним, Башгидромет прогнозирует следующие максимальные уровни подъема воды в реках: р. Белая — 700-800 см, р. Уфа (в районе мкр. Шакша) — 750-850 см, р. Дема (в районе Бочкарева) — 570-670 см. В прошлом году максимальные уровни подъема воды были низкими: на р. Белой пиковое значение достигло отметки в 372 см, р. Уфе — 351 см, р. Деме — 302 см. Ранее «Медиакорсеть» писала, что по прогнозам синоптиков максимальный уровень воды на реках Белая и Уфа в это году могут быть выше нормы на 10%.

Также при прогнозируемых уровнях произойдет перелив дороги в поселок Козарез (Ленинский район), коттеджный поселок «Чернозерский кордон» (Демский район), СОК «Биатлон» (Орджоникидзевский район). Территории Октябрьского и Советского районов при данных уровнях воды в зону подтопления не попадают.

Уже проходит уточнение списков проживающих в зоне возможного подтопления: проведено 38 рейдов, около 1000 человек проинструктировано. В пунктах временного размещения в Уфе одновременно смогут разместиться 6,5 тыс. человек.