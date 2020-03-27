Почта в дни Курской битвы. Как шла работа под бомбежками

Человечество ещё не знало столь огромных сражений — на фронте протяженностью более 500 км с обеих сторон сошлись в смертельной схватке 3 миллиона человек, свыше 35 тысяч орудий, более 6 тысяч танков и почти 5 тысяч самолётов. Именно эти героические и немыслимо трудные 50 дней и ночей в июле-августе 1943 года окончательно переломили ход войны, поведя наш народ к Великой Победе, пишет aif.ru.

Вместе с бойцами и командирами от первого до последнего дня в Курской битве участвовала почта. Её скромный подвиг не так знаменит, как прославленные танковые контратаки под Прохоровкой, но именно почта в ходе той битвы вдохновляла и поддерживала буквально каждого бойца. В разгар сражений на Курской дуге только один из участвовавших в битве трёх советских фронтов — Центральный — каждый день получал и отправлял 330 тысяч писем! Центральный фронт в июле 1943 года насчитывал 738 тысяч бойцов — получается, что каждый боец фронта отправлял или получал письма минимум раз в 2-3 дня. Именно почта обеспечивала эту непрерывную связь фронта с тылом. И в разгар смертельных боёв это была трудная, нередко опасная задача.

Центральный фронт, повторим, — один из трёх наших фронтов, участвовавших в Курской битве. Помимо корпусов, полков и дивизий это ещё и 2359 полевых почт войсковых частей, 171 военно-почтовая станция и 7 военно-почтовых баз. Каждая военно-почтовая база обслуживала одну из семи армий фронта. На более чем 700 тысяч солдат этих семи армий к 1 июля 1943 года приходилось 1187 почтовых работников — тех, кто занимался исключительно доставкой и обработкой корреспонденции. Им помогали 2320 войсковых почтальонов — простых бойцов, в обязанности которых, помимо обычной армейской службы, входила доставка солдатских писем в передовые окопы.

Память поколений сохранила для нас некоторые из тех писем, стараниями фронтовой почты ушедших с Курской дуги в тыл, к родным и близким. «Здравствуйте, дорогая моя семья, жена Ниночка, беловолосые дочки Валя и Лена и родная матушка. Посылаю вам свой воздушный пламенный горячий поцелуй и привет и желаю вам всем быть здоровыми...», — писал накануне страшных боёв в конце июня 1943 года Николай Иванович Ануфриев, ефрейтор 137-й стрелковой дивизии. Через считаные дни ему вместе со всей дивизией предстояло уйти в огонь страшных боёв на северном фланге Курской дуги.

В августе, уже на исходе битвы, ефрейтор Ануфриев погибнет, пока же он выводил карандашом простые и трогательные строки, обращённые к далёкому дому в селе Отрадное Саратовской области: «Я на сегодняшний день жив и здоров, что будет дальше, мне неизвестно. Живу пока ничего, хотя и трудно, но что поделаешь. Война. Всё приходится переживать... Стою пока на отдыхе, то есть во втором эшелоне, но недалеко от передовой линии. Очень соскучился по вам. Уже два года как не видался ни с кем и не знаю, придётся ли повидаться... Целую я вас всех огнем горячим несколько раз и жму вашу правую ручку крепко-накрепко. Ниночка, пиши чаще мне письма и клади в конверт лист бумаги, писать не на чем. Твой любимый Коля».

Треугольник ефрейтора Ануфриева вместе с сотнями тысяч иных солдатских писем своевременно уйдет в тыл и достигнет адресатов, потомки сохранят его до наших дней. Тогда же, 77 лет назад, почта Центрального фронта обрабатывала 2,5 тонны писем в сутки! А ведь вес одного тетрадного листа — на таких чаще всего писали солдатские письма — менее 5 граммов. В масштабах фронта эти «граммы» с мыслями и чувствами сражающихся людей складывались во многие тонны. Эти тонны и были работой полевой почты — зачастую работой не только сложной, но и опасной.

Фото: из архива Почты России

«Наша почта каждый день попадала под бомбежку», — спустя десятилетия после войны вспоминал Егор Устимович Пасечный, в те дни начальник полевой почты 129-й отдельной танковой бригады. Мы все знаем знаменитое танковое сражение у Прохоровки, но не менее важным была и схватка за станцию Поныри на северном участке Курской дуги. Там лоб в лоб с вражескими «Тиграми» столкнулись наши тяжелые танки из 129-й бригады. В ходе жестоких боёв станция неоднократно переходила из рук в руки — письмами в те кровавые дни наших танкистов обеспечивал лейтенант Егор Пасечный и несколько рядовых почтальонов. На исходе сражения лейтенант Пасечный был тяжело ранен.

24 июля 1943 года в ходе налёта вражеских бомбардировщиков погиб 22-летний ефрейтор Иван Борисович Рожнов, начальник Военно-почтовой станции № 14869. Скупые архивные строки рассказывают о подвиге старшего приёмщика военно-почтовой станции № 53465 Екатерины Ивановны Баталовой: «При бомбёжке была ранена, несмотря на ранение осталась в строю и продолжала работу...» Как видим, полевая почта хотя и не располагалась в передовых окопах и не ходила в атаки, но от этого работа почтовиков не становилась менее опасной. Вопреки огню и бомбам противника, вопреки смерти, почта методично и чётко выполняла свою боевую задачу.

Чтобы в разгар боёв своевременно обеспечивать корреспонденцией наступавшие и отступавшие, постоянно перемещавшиеся фронтовые части, требовались именно методики и нормативы работы. Функционирование военной почты к тому времени стало максимально эффективным — накануне Курской битвы все подразделения почтовой службы не только снабдили автотранспортом и личным составом, но и привлекли для доставки писем авиацию. Так, для Центрального фронта письма и газеты перевозили 12 самолётов. Дважды в стуки — в 10 часов утра и 16 вечера — они доставляли в передовые эшелоны корреспонденцию из Курска, где располагался фронтовой ВПСП, главный военно-почтовый сортировочный пункт.

Были установлены чёткие и строго соблюдавшиеся сроки обработки и прохождения корреспонденции. Письма, доставлявшиеся в Курск из Москвы, попадали в передовые окопы на второй день. Регулярно проводились «контрольно-проверочные мероприятия» по соблюдению военными почтальонами нормативов и сроков. В почтовой службе Центрального фронта был создан и отдел, целенаправленно занимавшийся обработкой корреспонденции с неясными и неточными адресами. Накануне битвы, в мае-июле 1943 года, в тылу фронта работали учебные курсы — весь личный состав полевой почты прошёл профессиональную подготовку по специально разработанным учебным программам.

К началу Курской битвы полевую почту обеспечили и специальным оборудованием — сортировочными шкафами, особыми «мешкодержателями» и т. п. Конечно, эти технические усовершенствования не столь впечатляющи, как новые разработки боевой техники, танков и самолётов, но в реальности они тоже играли свою немалую роль в достижении общей победы.

Несмотря на все усовершенствования методик и техники, труд военных почтальонов оставался и опасным, и тяжким — по 15-16 часов непрерывной работы в разгар Курской битвы. Это объяснялось не только размахом сражений, не только трудностями и опасностями, но и огромными масштабами корреспонденции. По данным статистики, только за июль 1943 года почтовые работники Центрального фронта (напомним, чуть более 1000 человек) получили, обработали и доставили разбросанным на сотни вёрст адресатам 10 396 000 писем, 3 196 950 газет и журналов, 6723 посылки, отправленные из тыла в сражающуюся армию. За тот же месяц из передовых окопов в тыл ушло 4 127 000 писем.

Фото: из архива Почты России

Неудивительно, что по итогам победы на Курской дуге каждый четвёртый работник полевой почты удостоился боевой награды. Зачастую незаметные, почти будничные подвиги почтальонов были не столь ярки, как героические атаки на передовой. Они не командовали успешными боями и операциями, но без них тоже не было бы общих побед.

Награды военных почтальонов скромны, им не доставалось больших орденов и золотых звёзд — лишь простые медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». Прошедшие семь с лишним десятилетий сберегли для нас некоторые документы. Так, в Центральном архиве Министерства обороны хранится рукописный клочок бумаги, написанная на берегу реки Неручь в Орловской области наградная Николая Кондратьевича Журова. Летом 1943 года, в разгар Курской битвы, 20-летний рядовой красноармеец Журов служил почтальоном полевой почтовой станции № 1767 при 73-й стрелковой дивизии.