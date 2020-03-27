«Почта России» представила онлайн-сервисы, которые позволят оставаться дома

Распространение коронавирусной инфекции в России и по всему миру заставляет всех задуматься об опасности заболевания. Но соблюдая рекомендации врачей и государственных ведомств, мы можем уменьшить масштабы проблемы. Социальное дистанцирование способствует замедлению распространения COVID-19. Пользуясь любой возможность оставаться дома, вы защищаете себя и окружающих.

Как и многие российские компании, «Почта России» не осталась в стороне от поддержки социального дистанцирования и готова предложить комплекс онлайн-сервисов, которые позволят вам оставаться дома. Все они собраны на лендинге. Воспользуйтесь данными услугами, чтобы обезопасить себя и не ходить в почтовое отделение, сообщает sostav.ru.

Последовав примеру Coca-Cola и McDonald's, «Почта России» разъединила элементы своего лого. На сайте и других digital-каналах компании можно увидеть измененный логотип. Такую коммуникацию продолжит серия продуктовых анимационных роликов.