Почта России доставит посылки на дом

Теперь для россиян доступна услуга доставки на дом любых почтовых отправлений за меньшие деньги, чем раньше. Например, доставка мелких пакетов и всех видов посылок, вес которых составляет менее 31 килограмма, будет стоить 100 рублей, что в два раза дешевле, чем раньше. Об этом пишет inkazan.ru.

Заказать доставку можно в мобильном приложении "Почты России" или на сайте компании.

Также граждане могут вызвать курьера, который оформит отправку EMS-отправления. Это можно сделать в приложении или на сайте, предварительно указав личную информацию, контактные данные и дату визита курьера.

Через сайт "Почты России" клиенты могут оплачивать коммунальные услуги и связь, осуществлять перевод средств, отправлять и получать заказную корреспонденцию. Таким образом, можно продолжить пользоваться всеми услугами компании во время пандемии коронавируса, когда рекомендуется минимизировать пребывание в местах массового скопления людей.