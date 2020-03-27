Почта России доставит посылки на дом

"Почта России" улучшает курьерскую доставку и делает эту услугу доступнее для населения. В компании рассказали о цифровых сервисах, благодаря которым можно оставаться дома во время пандемии коронавируса, но продолжать оперативно получать посылки и корреспонденцию.
Теперь для россиян доступна услуга доставки на дом любых почтовых отправлений за меньшие деньги, чем раньше. Например, доставка мелких пакетов и всех видов посылок, вес которых составляет менее 31 килограмма, будет стоить 100 рублей, что в два раза дешевле, чем раньше. Об этом пишет inkazan.ru.
Заказать доставку можно в мобильном приложении "Почты России" или на сайте компании.
Также граждане могут вызвать курьера, который оформит отправку EMS-отправления. Это можно сделать в приложении или на сайте, предварительно указав личную информацию, контактные данные и дату визита курьера.
Через сайт "Почты России" клиенты могут оплачивать коммунальные услуги и связь, осуществлять перевод средств, отправлять и получать заказную корреспонденцию. Таким образом, можно продолжить пользоваться всеми услугами компании во время пандемии коронавируса, когда рекомендуется минимизировать пребывание в местах массового скопления людей.
"Почта России" делает все возможное для обеспечения безопасности сотрудников и посетителей отделений почтовой связи. В каждом отделении проводится влажная уборка с дезинфицирующими веществами, а сотрудники измеряют температуру.