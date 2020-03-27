Нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не относятся к праздничным или выходным дням, поэтому зарплата будет начисляться в обычном режиме, в том же размере, что и в рабочий день. Об этом сообщил на ежедневном брифинге первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников.

О том, на какие организации распространяется действие указа, подробнее можно прочитать на сайте Минтруда РБ.

Чиновник подчеркнул, что если работник в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в отпуск не включаются, то есть на эти дни отпуск не будет продлеваться. Исключение составляют лишь наличие больничного листа или нерабочие праздничные дни. Также он разъяснил ситуацию с вахтовиками:

— Если вахтовый работник находится на вахте с 30 марта по 3 апреля и на организацию-работодателя распространяется действие указа, то работник не будет выполнять свои обязанности, а работодатель обязан начислить ему зарплату в обычном режиме. В остальных случаях ситуации решаются по соглашению сторон.