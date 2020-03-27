«Нерабочая неделя» будет оплачиваться, но отпуск не увеличит — Минтруд РБ
Об этом сообщил первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников.
Нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля не относятся к праздничным или выходным дням, поэтому зарплата будет начисляться в обычном режиме, в том же размере, что и в рабочий день. Об этом сообщил на ежедневном брифинге первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников.
О том, на какие организации распространяется действие указа, подробнее можно прочитать на сайте Минтруда РБ.
Чиновник подчеркнул, что если работник в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в отпуск не включаются, то есть на эти дни отпуск не будет продлеваться. Исключение составляют лишь наличие больничного листа или нерабочие праздничные дни. Также он разъяснил ситуацию с вахтовиками:
— Если вахтовый работник находится на вахте с 30 марта по 3 апреля и на организацию-работодателя распространяется действие указа, то работник не будет выполнять свои обязанности, а работодатель обязан начислить ему зарплату в обычном режиме. В остальных случаях ситуации решаются по соглашению сторон.
Номера телефонов, по которым можно задать вопросы по соблюдению трудового законодательства с учетом указа в Башкирии: 218-07-25, 218-06-47, 280-88-17. По мерам социальной поддержки: 282-46-81, 282-07-19, 282-40-35. По выплатам пособий по безработице в нерабочие дни: 218-07-07.