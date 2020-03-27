На Кубе от коронавируса умер гражданин России

Отмечается, что умерший от коронавируса гражданин России несколько дней находился в критическом состоянии. Болезнь осложнилась тем, что у пациента был сахарный диабет, пишет rns.online.

По данным Минздрава Кубы, умерший россиянин прибыл на остров из Франции. Сообщается о еще одной россиянке, также прилетевшей на Кубу из Франции. У нее также диагностировали коронавирус. 48-летняя женщина госпитализирована и находится под наблюдением врачей.