МФЦ Башкирии не будут принимать граждан с 30 марта по 3 апреля включительно
27 марта, 13:07ОбществоАндрей КоролевФото: https://mfcrb.ru
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Причина все та же — угроза распространения коронавируса.
Прием и выдача документов приостанавливаются — решение принято в соответствии с президентским указом о нерабочей неделе в стране.
Все желающие могут оформить предварительную запись на прием с 4 апреля через личный кабинет на официальном сайте или через портал «Госуслуги».
Напомним, выходные продлятся с 30 марта по 3 апреля: резидент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю во время своего обращения к россиянам 25 марта. Это одна из мер для профилактики распространения коронавируса. Президент призвал россиян проявить «дисциплину и ответственность» и провести выходные дома.
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