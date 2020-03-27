Мэрия Уфы выпустила распоряжении о том, что пожилые люди должны сидеть дома

В документе указана, что нужно обеспечить самоизоляцию работников старше 65 лет, тех, кто прибыл из-за рубежа и проживающих с ними людей. Постановление уже опубликовано на сайте администрации города.

Срок исполнения приказа обозначен как "до отдельного распоряжения". Для борьбы с коронавирусом разработан целый план действий.