Мэрия Уфы выпустила распоряжении о том, что пожилые люди должны сидеть дома
27 марта, 17:47ОбществоРоман ФаткуллинФото: Курултай Башкирии
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Власти Уфы сообщили, что жители города старше 65 лет должны быть на карантине.
В документе указана, что нужно обеспечить самоизоляцию работников старше 65 лет, тех, кто прибыл из-за рубежа и проживающих с ними людей. Постановление уже опубликовано на сайте администрации города.
Срок исполнения приказа обозначен как "до отдельного распоряжения". Для борьбы с коронавирусом разработан целый план действий.
Медиакорсеть также передавала, что администрация Уфы посоветовала во время каникул снизить общественную активность и не выезжать из городе. Также планируется, что город будут дезинфицировать и промывать шампунем.
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