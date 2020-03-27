«Люди ходят без масок»: Каринэ Хабирова попросила соблюдать жителей Башкирии карантин

Свой пост жена главы Башкирии начала с того, что важно всегда надевать маски. По ее словам, это забота о том, с кем вам придется встречаться общаться, чтобы не распространять вирус во внешнюю среду.

«Позаботьтесь о людях , которые находятся в группе риска-пожилые и люди с хроническими заболеваниями легких и дыхательных путей...будьте честны сами с собой и соблюдайте режим карантина, если Вы прилетели из мест , где вирусом заражено большое количество людей! (орф. и пунктуация сохранены, – прим. Мксет», – возмутилась Каринэ Хабирова.

Она также отметила, что часто видит, что люди прилетают из-за граница и не соблюдают карантин, тогда как только соблюдая рекомендации врачей, можно предотвратить распространение.