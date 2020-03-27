«Люди ходят без масок»: Каринэ Хабирова попросила соблюдать жителей Башкирии карантин
Пост о том, как важно все условия для того, чтобы поскорее избежать угрозы распространения коронавируса, она написала в Инстаграм.
Свой пост жена главы Башкирии начала с того, что важно всегда надевать маски. По ее словам, это забота о том, с кем вам придется встречаться общаться, чтобы не распространять вирус во внешнюю среду.
«Позаботьтесь о людях , которые находятся в группе риска-пожилые и люди с хроническими заболеваниями легких и дыхательных путей...будьте честны сами с собой и соблюдайте режим карантина, если Вы прилетели из мест , где вирусом заражено большое количество людей! (орф. и пунктуация сохранены, – прим. Мксет», – возмутилась Каринэ Хабирова.
Она также отметила, что часто видит, что люди прилетают из-за граница и не соблюдают карантин, тогда как только соблюдая рекомендации врачей, можно предотвратить распространение.
В то же время жители Башкирии сообщают, что в аптеках по-прежнему нет медицинских масок. Для улучшения ситуации их производство началось на «Агидели». Однако пока что ситуация так и не исправилась.