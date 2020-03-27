Лица Победы. Василий Полеев: Проложил линию связи через расположение противника

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Полеев Василий Григорьевич. 1926 года рождения.

Из наградного листа:

«В бою 8 апреля 1945 года умело и инициативно руководил своим отделением. В трудные минуты боя обеспечил связью 3-й батальон, проложив линию через расположение противника. Неоднократно был подвергнут автоматному обстрелу со стороны противника, несмотря на это, ведя ответный огонь, исправил повреждения на линии в расположении противника». За проявленное мужество и отвагу награжден орденом «Красная Звезда».

Награжден медалью «За отвагу» за то, что в бою за деревню Вольфендорф 18 апреля 1945 года умело организовал работу отделения по обеспечению связи, сам лично устранил 5 повреждений на линии связи».

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