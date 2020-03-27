Фото: pixabay.com
Игорь Николаев прошел тест на коронавирус
27 марта, 17:08Общество
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Музыкант Игорь Николаев сдал тест на коронавирус и ожидает результатов.
Об этом сообщила его помощница, пишет RT.
Ранее Николаев был помещен в отделение московской больницы в Коммунарке.
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