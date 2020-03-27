Глава Башкирии наложил запрет на торговые центры, салоны красоты и ряд магазинов
Пока что ограничения временные и на период с 28 марта по 5 апреля.
Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал сообщение, в котором написал, что вносит новые поправки в указ о повышенной готовности на территории республики.
«Это продиктовано логикой развития событий и обращениями жителей и организаций. Понимаю, что это принесёт некоторые дополнительные неудобства, но чем чётче мы отработаем сейчас - тем меньше последствий получим», – прокомментировал руководитель региона.
В период с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность торговых точек за исключением аптек и продуктовых магазинов, а также магазинов, обеспечивающих товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами, салонов услуг связи, а также зоомагазинов.
Запрет наложен на деятельность торговых центров, за исключением аптек, которые находятся на их территории и продуктовых, хозяйственных магазинов, магазинов с товарами первой необходимости.
Также будут временно не работать салоны красоты, косметические и СПА-салоны, остановят работу парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных аналогичных объектов, предусматривающих очное присутствие гражданина. Остаются работать только те, кто оказывает услуги дистанционно.
Деятельность кафе и ресторанов пока что, по неизвестной причине, не останавливается. Их работы также возможна, но с условием, что в помещении будет не более 50 человек и между ними сохранится дистанция не менее полутора метров. Оплату рекомендуют принимать по безналичному расчету.
Планируется также патрулировать улицы и обращать внимание на жителей старше 65 лет и проводить с ними беседы относительно необходимости режима самоизоляции. В перечень условий, требующих режима самоизоляции, также вошел ряд заболеваний дыхательной и эндокринной системы, злокачественные образования, лейкозы. По-прежнему на самоизоляции должны находиться и граждане, которые прибыли из-за границы, а также все, кто с ними контактировал.
С перечнем и текстом нового указа можно ознакомиться здесь,
Напомним, сейчас по официальным данным четверо зараженных. Накануне глава республики признался, что «сам не верит в то, что в Башкирии такое количество зараженных коронавирусом». О мерах закрытия торговых центров говорилось уже сегодня утром, когда было опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.