Глава Башкирии наложил запрет на торговые центры, салоны красоты и ряд магазинов

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал сообщение, в котором написал, что вносит новые поправки в указ о повышенной готовности на территории республики.

«Это продиктовано логикой развития событий и обращениями жителей и организаций. Понимаю, что это принесёт некоторые дополнительные неудобства, но чем чётче мы отработаем сейчас - тем меньше последствий получим», – прокомментировал руководитель региона.

В период с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность торговых точек за исключением аптек и продуктовых магазинов, а также магазинов, обеспечивающих товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами, салонов услуг связи, а также зоомагазинов.

Запрет наложен на деятельность торговых центров, за исключением аптек, которые находятся на их территории и продуктовых, хозяйственных магазинов, магазинов с товарами первой необходимости.

Также будут временно не работать салоны красоты, косметические и СПА-салоны, остановят работу парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных аналогичных объектов, предусматривающих очное присутствие гражданина. Остаются работать только те, кто оказывает услуги дистанционно.

Деятельность кафе и ресторанов пока что, по неизвестной причине, не останавливается. Их работы также возможна, но с условием, что в помещении будет не более 50 человек и между ними сохранится дистанция не менее полутора метров. Оплату рекомендуют принимать по безналичному расчету.

Планируется также патрулировать улицы и обращать внимание на жителей старше 65 лет и проводить с ними беседы относительно необходимости режима самоизоляции. В перечень условий, требующих режима самоизоляции, также вошел ряд заболеваний дыхательной и эндокринной системы, злокачественные образования, лейкозы. По-прежнему на самоизоляции должны находиться и граждане, которые прибыли из-за границы, а также все, кто с ними контактировал.

С перечнем и текстом нового указа можно ознакомиться здесь,