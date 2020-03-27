Глава Башкирии уговорил Джеффа Монсона переехать в Уфу

Глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором рассказал, что ему удалось уговорить знаменитого боксера, спортсмена Джеффа Монсона переехать в Уфу.

По его словам, три года назад Хабиров также уговорил Монсона осесть в Красногорске. «Все в жизни повторяется», – отметил он. Руководитель республики охарактеризовал приглашенного как выдающегося спортсмена, и просто хорошего, дорого, искреннего человека.

«Он может многому научить детей - быть сильным, справедливым... и вот Джефф, несмотря на коронавирус, в Уфе. Договорились, что он будет здесь жить и тренировать башкирских пацанов и парней. А может, и девчонок, если захотят», – резюмировал Хабиров.