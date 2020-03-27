Глава Башкирии: тема АУЕ в республике преувеличена

Напомним, поводом для очередного обсуждения роста популярности криминальной субкультуры АУЕ («арестантский уклад един») стал сюжет на телеканале БСТ, посвященный тому, как в уфимских торговых центрах банда подростков избила двух мальчиков. Сообщалось также, что все они состояли в группировке вымогателей, следующих принципам АУЕ.

Глава республики еще на оперативном совещании 23 марта отметил, что после просмотра ролика «был в ярости», детьми, по его словам, нужно заниматься и установить, в каких школах они учатся, ведь это явная недоработка учителей.

К слову, сегодня, 27 марта, выяснились личности нападавших, а также стало известно, что к движению АУЕ они причастны не были. Радий Хабиров также отметил, что этой темой в республике занимался вице-премьер Ирек Сагитов, ранее занимавший высокопоставленный пост в Росгвардии Башкирии.

«Тема АУЕ у нас преувеличена. Нет каких-то конкретных имен, инцидентов, случаев, не могу такие назвать, а изучали мы проблему внимательно», - пояснил глава региона.

При этом он привел в пример город Набережные Челны, а также Забайкальский край, где тема с АУЕ «куда жестче и действительно очень острая».

Напомним, эта тема также активно обсуждалась на заседании СПЧ. Тогда Хабиров заявил, что проблему «надо выжигать каленым железом».

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