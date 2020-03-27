Администрация Уфы попросила городских жителей сидеть дома
В мэрии Уфы записали официальное обращение ко всем жителям столицы.
В городской администрации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обратились к жителям Уфы с заявлением.
Власти попросили горожан свести активность к минимуму в период предстоящей нерабочей недели, добавив, что безопасность других людей зависит от ответственности каждого.
Уфимцев также попросили воздержаться от поездок и не покидать пределы города. Также не стоит посещать родственников в других населенных пунктов региона. Также не рекомендуется посещать торговые центры, места массового скопления людей и парки.
В заключение в мэрии попросили проявить понимание к необходимым мерам профилактики и действовать согласно инструкциям.
Напомним, в связи с коронавирусом в Башкирии внесены изменения в режим ограничений, который действует на всей территории региона.