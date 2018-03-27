Во всех храмах Башкирии пройдут заупокойные служба по погибшим в Кемерово

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской православной церкви республики пройдут заупокойные службы по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово, сообщили в Уфимской епархии.

«Святейший Патриарх Кирилл скорбит вместе с родственниками и друзьями погибших в пожаре в Кемерово. Сейчас его молитвы о всех невинно погибших, Патриарх молится и о выздоровлении пострадавших, передает свое благословение всем, кто оказывает помощь — медикам, спасателям, неравнодушным людям, по зову сердца принимающим участие в помощи пострадавшим», — рассказал руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.